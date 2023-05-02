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Щелкунов Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щелкунов
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 383
Источник
Скан
Оригинальная запись
13301. ЩЕЛКУНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л., Пермск. окр., Юговск. р., д. Бершеть. Н. С. 10 уч. Пермск. окр. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 5/ХІІ—26.

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