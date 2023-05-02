Васильев Петр Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1824. Васильев Петр Сергеев., 17 л., Глазовск. у. (Вотск. А. О.), Ягошурск. в., д. Воегурт. Н. С. 4 уч. Глазовск. у. Ст. 74, л. с. 1 г. 15 мар. 927.
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