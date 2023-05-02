Молодцов Василий Евсеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Молодцов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Евсеев
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105262. МОЛОДЦОВЪ, ВАСИЛІЙ ЕВСЕЕВЪ. К. Бѣжецк. у., Яковлевск, в., д. Завражьей, 33 л.;— Москов. С. П., 114, 13, 9 и 1454 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 110290 и 62500, каторж. раб. 8 л. Исп. 10 Февр. 909. 903 50068 1855 У. |93 29113 170 М. 99 99872 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 38053. 97 1447 169 М.
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