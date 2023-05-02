Артемьев Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 80667. АРТЕМЬЕВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Старицк. у., Микулинск. в., с. Микулина-Городища, 21 г., рд. въ г. Москвѣ; — Московск. О. С. 134, 135. 2 п. 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Янв. 908. | 905 19449 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 904 г. № 56314. | 903 62108 169 М. | 902 29118 172 М. | 902 72203 172 М.
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