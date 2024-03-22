Каупер Станислав Касперов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каупер
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Касперов
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21448. КАУПЕРЪ, Станиславъ Касперовъ. Кр. Рѣжицк. у., Узульмуйжск. в., д. Скун (пастухъ), 15 л.; приг. М. С. 6 уч. Рѣжицк. окр., по 11 и 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 19 Янв. 1887 г.
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