Бурнейко Михаил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурнейко
- Имя
- Михаил
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16413. БУРНЕЙКО, МИХАИЛЪ (она же Полуяновскій и Поляновскій) (внѣбр.), 55 л. Лиш. ос. пр., рд. Ковен. у., въ м. Кейданахъ; — Ковенск. О. С., 8 Дек. 910, 152 и 2 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 9 Сент. 910 г. (1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 2 г. Исп. 13 Янв. 911. | 905 11249 1647 У. | 91 51348 170 М. | 901 80302 169 М. | 89 18397 169 М. | 95 43535 169 М.
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