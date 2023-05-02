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Фарахетдинов Незатерин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фарахетдинов
Имя
Незатерин
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 339
Источник
Скан
Оригинальная запись
13001. Фарахетдинов Незатерин, 32 л., Башкирск. АССР, Белебеевск. к., д. Тарбан. Н. С. Сокольнич. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1/Х—26.

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