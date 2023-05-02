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Войлоков Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Войлоков
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
22581. ВОЙЛОКОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 37 л. Гр. Даниловск. у., Попковск. в., д. Слегино; — Р. Т. г. Ярославля. Кража, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 17 нсяб. 920.

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