Новожилов Павел Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новожилов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6056. НОВОЖИЛОВ, ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Вологовск. у., Нефедовск, в., д. Нагорного;—Н. С. штаба 5 арм. Кража, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 10 июня 921.
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