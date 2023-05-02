Новожилов Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовожилов Павел Алексеевич

Новожилов Павел Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новожилов
Имя
Павел
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
10 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6056. НОВОЖИЛОВ, ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Вологовск. у., Нефедовск, в., д. Нагорного;—Н. С. штаба 5 арм. Кража, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 10 июня 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close