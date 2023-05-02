Емнов Егор Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Емнов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3022. ЕМНОВ ЕГОР МАРКОВИЧ, 27 л., Воронежск. г. и у., Подгоренск. в. Воронежск. Губсуд. Ст. 142 п. "ж", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 7/ѴІ—26.
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