Сисберг Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сисберг
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50491. СИСБЕРГЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Феллин. у., Вастемойзск. в., 45 л.; — Ревельск. О. С., 169, 4 п. 170 и 172 М., тюр. 8 м. Исп. 31 Мая 905.
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