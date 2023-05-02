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Ломакин Алексей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ломакин
Имя
Алексей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
09 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
26031. ЛОМАКИН, АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 17 л. Гр. Коломенск. у., Глебовск. в. и с.; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 9 апр. 920.

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