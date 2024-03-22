Гольцов Семен Евсеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольцов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Евсеев
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81479. ГОЛЬЦОВЪ, СЕМЕНЪ ЕВСѢЕВЪ (онъ же Гольцевъ), 38 л. Зап. бомб. изъ к. Гжатск. у., Семеновск. в., д. Слащевой; — Москов. Ст. М. С. Мясницк. уч., 25 Апр. 911, 169 и 8 п. 170 М., по слож. съ наказ. по приг. Москов. Ст. М. С. Кузнецк. уч. отъ 13 Нояб. 910 г. (38 М., арестъ 4 дня), тюр. 3 м. и 2 дн. Исп. 25 Апр., счит. ср. съ 28 Марта 911. | 210 100070 172 М. (покуш.).
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