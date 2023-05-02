Дейч Иосиф Соломонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дейч
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Соломонович
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2501. ДЕЙЧ ИОСИФ СОЛОМОНОВИЧ, 22 г., б. Витебск. г., г. Полоцка. г. В. Т. 1 стр. корп. Ленинградск. окр. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 25/ІѴ - 24.
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