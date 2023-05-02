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Дейч Иосиф Соломонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дейч
Имя
Иосиф
Отчество
Соломонович
Дата исполнения приговора
25 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
2501. ДЕЙЧ ИОСИФ СОЛОМОНОВИЧ, 22 г., б. Витебск. г., г. Полоцка. г. В. Т. 1 стр. корп. Ленинградск. окр. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 25/ІѴ - 24.

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