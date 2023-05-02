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Толмачев Николай Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толмачев
Имя
Николай
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
04 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
109513 ТОЛМАЧЕВЪ, НИКОЛАЙ АНДРЕевъ. К. Курск, у., Старковск. в., д. Вышне-Дроняевой, 24 л., рд. въ г. Курскѣ; — Курск. О. С., 115, 2 п. 134, 135, 152, 1 ч. 1655, 9 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Марта 909. | 906 92833 169 М. | 905 92382 170 М.

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