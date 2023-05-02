Тесленко Тимофей Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тесленко
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107625. ТесЛЕНКО, ТИМОФЕЙ ЯКОВлевъ (онъ же Кисленко), 36 л. Сс.-каторж. изъ к. Каинск. у., Шипицынск. в., д. Кузнецовой, рд. въ Алатырск. у. и в.; — Благовѣщенск. О. С., 17 Марта 910, 152, 1452, 4 п. 1453, 9, 13, 1452 и 4 п. 1453 У. и У. о сс., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 107624, котор. пост. по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 53193, одиноч. заключ. 40 дн., каторж. раб. безъ срока, съ содорж. въ отряд. испыт. 10 л. Исп. 4 Іюня 911. | 98 39791 1647 У. | 95 53430 170 М.
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