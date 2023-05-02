Мякиня Яков Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мякиня
- Имя
- Яков
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9781. МЯКИНЯ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ, 31 г., Рд. в Финляндии. Выборгск. г., прихода Сердоболя, д. Кускономи. В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр. Ст. ст. 98, 205В, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 сент. 923.
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