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Мякиня Яков Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мякиня
Имя
Яков
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
9781. МЯКИНЯ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ, 31 г., Рд. в Финляндии. Выборгск. г., прихода Сердоболя, д. Кускономи. В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр. Ст. ст. 98, 205В, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 сент. 923.

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