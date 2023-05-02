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Кшенский Афанасий Варламов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кшенский
Имя
Афанасий
Отчество
Варламов
Дата исполнения приговора
17 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
66305. КШЕНСКІЙ, АФАНАСІЙ ВАРЛАМОВЪ. К. Малоархангельск. у., Колпенск. в., д. Турбиной, 28 л.; — З. Н. 7 уч. Малоархангельск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Іюля 907.

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