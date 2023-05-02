Кшенский Афанасий Варламов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кшенский
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Варламов
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66305. КШЕНСКІЙ, АФАНАСІЙ ВАРЛАМОВЪ. К. Малоархангельск. у., Колпенск. в., д. Турбиной, 28 л.; — З. Н. 7 уч. Малоархангельск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Іюля 907.
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