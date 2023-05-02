Попов Николай Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9776. Попов Николай Никифоров., 23 л., Уральск. обл., г. Тюмени. В. Т. Приволжск. В. О. Ст. 193⁶ п. "б", л. с. 1 г. 19 мая 927.
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