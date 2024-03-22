Концедайлов Никифор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Концедайлов
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134226. КОНЦЕДАЙЛОВЪ, НИКИФОРЪ Ивановъ. К. Житомірск. у., Котелянск. в., с. Иванкова, 25 л.; — Кіевск. С. М. С. 14 Окт. 909, У., тюр. 4 м. Исп. 30 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.