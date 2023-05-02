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Карпов Семен Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпов
Имя
Семен
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
27 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
3770. Карпов Семен Карпович, 51 г., Новоржевск. у., Ашевск. в., д. Малые-Гривы. Псковск. Г. С. Ст. 167, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 27/ѴІІІ—26.

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