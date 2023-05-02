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Кононов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кононов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6412. КОНОНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 19 л., Минусинск. у., Комск. в., с. Сисина, Томск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 3 г. 1м. и пор. пр. 5 л., Исп. 25 авг. 923.

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