Котов Феофан Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котов
- Имя
- Феофан
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6814. КОТОВ ФЕОФАН НИКИФОРОВИЧ, 46 л., Рязанск. у., Троицк, в., д. Бонсатково, Рязанск. Губсуд, Ст. 114 ч. 2, пор. пр. 1 г., Исп. 16 мая 923.
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