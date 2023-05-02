Семенов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Иван Григорьевич

Семенов Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8902. СЕМЕНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 л.. Старицк. у., Микулинск. в. Н. С. 16 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. З г. Исп. 11 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.