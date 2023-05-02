Легких Яков Лукич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Легких
- Имя
- Яков
- Отчество
- Лукич
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8006. ЛЕГКИХ ЯКОВ ЛУКИЧ, 59 л., Полтавск. у., Семипалатинск Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 2 и 109, лиш. св. 1 г. 11½ м. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 апр. 923.
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