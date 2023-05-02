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Гречищев Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гречищев
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
29 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
1828. Гречищев Дмитрий Иванович, 57 л., Зарайск. у., Григорьевск. в., с. Гавриловского. Н. С. 1 уч. Зарайск. у. Ст. ст. 16, 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 29/ІѴ—26.

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