Егоршин Василий Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоршин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 25 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14820. ЕГОРШИН, ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ. Гр. Ишимск. у., Красноярск. в., д. Гончаровки; — Н. С. Сокольническ. р. Сухоревск. отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 6 м. Исп. 25 марта 920.
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