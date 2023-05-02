Ошурок Елена Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ошурок
- Имя
- Елена
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 527
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14828. ошурокъ, елена васильева. Н. Дриссен. у., Сушковск. в., д. Островна, 25 л., рд. Тихвин. у., Красногорск. в., въ д. Винозерѣ; — СПБ. Ст. М. С. 9 уч., 16 и 169 М., по сов. съ приг. СПБ. У. М. С. 1 уч., отъ 3 Окт. 907 г. (по 169 М.—тюр. 3 м.), тюр. 5 м. Исп. 12 Дек.
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