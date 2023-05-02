Гладких Яков Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладких
- Имя
- Яков
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1476. Гладких Яков Тимофеевич, 25 л., Курск. у., Золотухиной. в., с. Рваное-Болото. Курск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 8 л., П. в. з. с. 25/І—26.
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