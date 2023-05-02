Лубнина Дарья Тимофеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лубнина
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Тимофеевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16815. ЛУБНИНА, ДАРЬЯ ТИМОФЕЕВНА, 32 л. Гр. Глазовск. у., Святогорск. в.; — Н. С. 1 уч. Глазовск. у. Хранен. кумышки, лиш. св. 1 г. условно.
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