Веселек Юзефа Францева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веселек
- Имя
- Юзефа
- Отчество
- Францева
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45733. ВЕСЕЛЕКЪ, ЮЗЕФА ФРАНЦЕВА. К. г. Скерневицъ, 49 л., рд. Ловичск. у., гм. Лашковице, въ д. Закулинъ; — Варшав. О. С., 169 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 5 Мая 905.
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