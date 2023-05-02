Кравченко Ксения Исидоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравченко
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Исидоровна
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6928. КРАВЧЕНКО КСЕНИЯ ИСИДОРОВНА, 51 г., Краснодарск, отд., Ладожск. в. и ст., Н. С. 5 уч. Краснодарск. отд., Ст. 146 ч. 2, лиш. св. 3 г., Исп. 15 июня 923.
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