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Безруков Николай Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безруков
Имя
Николай
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
490. Безруков Николай Сергеевич, 31 г., Новосибирск. окр., с. Коченева. Сибирск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 114 а, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 17/ІХ—26.

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