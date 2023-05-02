Яблонский Михаил Валентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яблонский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Валентьев
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 543
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34640. ЯБЛОНСКІЙ, МИХАИЛЪ ВАлентьевъ. К. Брезинск. у., гм. Добра, 28 л.; — Петроков. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655, 3 П. 1659 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 8 Дек. 908. | 905 93565 1655 У. | 903 45377 172 М. | 905 18897 1655 У., по совок. съ приг., напеч. 904 г. № 70734. | 902 84729 1647 У. | 98 53514 169 М.
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