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Сафонов Дмитрий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сафонов
Имя
Дмитрий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
16 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8766. САФОНОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, 36 л., Костромск. у., Коряковск. в., д. Далматова. Н. С 2 уч. г. Костромы. Ст. 180, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 16 мая 923.

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