Сафонов Дмитрий Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сафонов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8766. САФОНОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, 36 л., Костромск. у., Коряковск. в., д. Далматова. Н. С 2 уч. г. Костромы. Ст. 180, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 16 мая 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.