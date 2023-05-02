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Панов Никита Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панов
Имя
Никита
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
29 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7423. ПАНОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Устюженск. у, Никифоровск. в, д. Вешек. Череповец Губсуд Ст. ст. 95, 180 п п. «а», «б», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 авг. 923.

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