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Миронов Аким Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миронов
Имя
Аким
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
15 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
26675. МИРОНОВ, АКИМ АНДРЕЕВИЧ, 29 л. Гр. Тамбовск. у., Горельск. в., д. Копоплитовки; — С. 21 зап. стр. п-ка г. Орла. Должн. прест., лиш. св. 9 м. Исп. 15 апр. 920.

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