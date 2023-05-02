Миронов Аким Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миронов
- Имя
- Аким
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26675. МИРОНОВ, АКИМ АНДРЕЕВИЧ, 29 л. Гр. Тамбовск. у., Горельск. в., д. Копоплитовки; — С. 21 зап. стр. п-ка г. Орла. Должн. прест., лиш. св. 9 м. Исп. 15 апр. 920.
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