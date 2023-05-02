Вожегов Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вожегов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45802. ВОЖЕГОВЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Слободского, 38 л., рд. въ в. и зап. Кирсинскомъ, Слободск. у.; — Г. С. г. Слободского (въ 5 р.), 49 М., тюр. 1 м. Исп. 26, счит. ср. съ 7 Апр. 905. | 904 95738 169 М. | 903 11368 49 М. | 904 40088 49 М. | 902 50868 49 М.
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