Цыганков Антон Анцов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыганков
- Имя
- Антон
- Отчество
- Анцов
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141020. ЦЫГАНКОВЪ, АНТОНЪ Анцовъ. Сн. ряд. Не прип., 17 л.; — У. Чл. О. С. по Лужск. у. 24 Авг. 909, 12 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 24 Авг. 909.
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