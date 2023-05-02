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Болярчик Франц Владиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болярчик
Имя
Франц
Отчество
Владиславов
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
45354. БОЛЯРЧИКЪ, ФРАНЦЪ ВЛАДИславовъ. К. Опочен. у., гм. Опочно, д. Бучекъ, 40 л.; — М. С. г. Опочны, 16, 169 и 1 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 21 Мая 905.

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