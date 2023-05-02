Болярчик Франц Владиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болярчик
- Имя
- Франц
- Отчество
- Владиславов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45354. БОЛЯРЧИКЪ, ФРАНЦЪ ВЛАДИславовъ. К. Опочен. у., гм. Опочно, д. Бучекъ, 40 л.; — М. С. г. Опочны, 16, 169 и 1 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 21 Мая 905.
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