Ратай Войцех Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ратай
- Имя
- Войцех
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29726. РАТАЙ, ВОЙЦѢХЪ ОСИПОВЪ. Лиш. ос. пр. мвъ м. Стопницк. у., гм. Гротники, д. Строжиска, 51 г., рд. Пинчов. у., въ гм. и д. Чарковы; — Кѣлецк. О. С., 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 81 Дек. 908. | 900 104620 1655 У. | 89 26007 169 М. | 98 97238 1655 У. 1 87 15597 1647 У. | 95 102778 1655 У. | 85 10140 169 М. | 91 144645 1678 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.