Джан Ибрагим
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джан
- Имя
- Ибрагим
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145259. ДЖАНЪ, ИБРАГИМЪ (онъ же Балабаевъ), Сс.-посел. Балаган. у., Индинск. в., с. Надеждинскаго, 58 л., рд. Ошск. у., въ в. и с. Булакъ- Башахъ; — Ново-Маргелан. О. С. 13 Авг. 909. 1 ч. 313 У. и 4 п. § ІІ 445 У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 18 Нояб. 909. | 3 Мая 904 г. Ново-Маргелан. О. С., за убійство — каторж. раб. 10 л.
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