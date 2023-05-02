Лоншаков Егор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лоншаков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8226. ЛОНШАКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ, 32 л., Малмыжск. у., Рожкинск. в. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 1, 88, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 авг. 923.
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