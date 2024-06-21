Смирнов Тихон Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 330
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87768. СМИРНОВЪ, ТИХОНЪ ГРИГОРЬевъ (онъ же Тихомировъ), 49 л. К. изъ сс. Тюкалинск. у., Ново-Карасукск. в., д. Чагиной, рд. Ветлужск. у., Зарѣчск. в., въ д. Петровкѣ; — М. С. 2 уч. Тюкалин. у., 2 Апр. 911, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Алр. 911. | 905 43058 1649 У. | 91145940 1647 У. | 94 104855 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.