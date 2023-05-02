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Дубко Кондратий Саввич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубко
Имя
Кондратий
Отчество
Саввич
Дата исполнения приговора
26 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4127. ДУБКО КОНДРАТИЙ САВВИЧ, 33 л., Полтавск. г., Пирятинск. у., Поповск. в., пос. Соорве-Алексеевского. Верхсуд. РСФСР. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 июля 923.

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