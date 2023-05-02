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Черемпей Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черемпей
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141133. ЧЕРЕМПЕЙ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. Царан. с. Дануценъ, Унгенск. в., Бѣлецк. у., 25 л.; — Кишинев. О. С. 4 Сент. 909, 12 и 169 М., тюр. 5 м. Исп. 24 Окт. 909. | 906 82779 177 М.

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