Черемпей Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черемпей
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141133. ЧЕРЕМПЕЙ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. Царан. с. Дануценъ, Унгенск. в., Бѣлецк. у., 25 л.; — Кишинев. О. С. 4 Сент. 909, 12 и 169 М., тюр. 5 м. Исп. 24 Окт. 909. | 906 82779 177 М.
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