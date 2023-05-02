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Герасимова Евдокия

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимова
Имя
Евдокия
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46024. ГЕРАСИМОВА, ЕВДОКІЯ. К. Клинск. у., Кругловск. в., д. Крутцевъ, 30 л.; — Г. С. 2 уч. г. Твери, 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18, счит. ср. съ 13 Іюня 905.

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