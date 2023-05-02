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Кудряшев Яков Ульянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудряшев
Имя
Яков
Отчество
Ульянов
Дата исполнения приговора
31 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
83864. КУДРЯШЕВЪ, ЯКОвЪ УЛЬЯновъ, 27 л. К. Осташевск. у., Грылевск. в., д. Малой-Бараньки; — Великолуцк. О. С., 5 Февр. 911, 119, 152, 152¹, 556, 1 ч. 567, 2 ч. 924 и 927 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 122995, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 103714, каторж. раб. 9 л. Исп. 31 Марта 911, счит. ср. съ 29 Мая 910.

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