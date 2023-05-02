Крылов Михаил Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крылов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25506. КРЫЛОВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 21 г. Гр. Хвалынск. у., Посельск. в., д. Буровки; — Н. С. 2 уч. Балашовск. у. Грабеж, лиш. св. 8 л., с зач. 13 д. пр. з. Исп. 4 мая 920.
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