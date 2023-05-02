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Журавлев Мина Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Мина
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
28 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
3259. ЖУРАВЛЕВ МИНА СЕМЕНОВИЧ, 32 л., Екатеринославск. г., Запорожск. окр., Михайло-Лукашевск. р., д. Петро-Михайловки. В. Т. 7 стр. корп. Ст. 114а, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 28/ІІ—24. 

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